APPROFONDIMENTO – A. Sacco: “Napoli, alla ricerca del “veleno” perduto”

La sconfitta contro il Milan di ieri sera al San Paolo, ha mostrato il volto di una squadra con limiti caratteriali che purtroppo hanno determinato il punteggio finale di 1-3. I rossoneri hanno saputo sfruttare al meglio i momenti bui della sfida, mentre gli azzurri, seppur con generosità è mancata la ferocia. Come dice Gattuso poco veleno e mancanza di coltello fra i denti. A livello mentale questi limiti si notano nelle sfide decisive, quindi per cambiare marcia bisognerà avere un atteggiamento diverso. Come ad esempio il Napoli fece in Spagna contro la Real Sociedad, attenti in ogni momento della gara e cinici al momento giusto. La bellezza estetica va al momento messa da parte, perchè la stagione è lunga e si può rimediare, ma i campanelli d’allarme vanno ascoltati. Giovedì c’è il Rijeka e poi nuovo scontro diretto contro la Roma. I partenopei devono rimettere le mani sul manubrio, riavere il veleno e dare tutto fino alla fine della gara. Il campionato è solo agli inizi ma alibi e poca collaborazione dovranno essere messi in un angolo per il bene di tutti.

A cura di Alessandro Sacco