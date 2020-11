Andrea Petagna: “La sconfitta con il Milan? I responsabili siamo noi”

Il Napoli viene sconfitto dalla squadra di mister Daniele Bonera, partita decisa da una serie di errori in difesa e sotto porta. A fine gara le parole di Andrea Petagna sul momento degli azzurri. “La sconfitta contro il Milan? I responsabili siamo noi, dobbiamo metterci qualcosa in più. Detto questo il k.o. contro i rossoneri non devono cambiare gli obiettivi, ci sono ancora tante partite. Il Milan è una grande squadra che ha saputo sfruttare le occasioni nei momenti chiave, mentre noi no, come contro il Sassuolo. Una serata storta non devono abbatterci, anzi ci dobbiamo riscattare quanto prima. Giovedì dobbiamo battere il Rijeka per proseguire il discorso dell’Europa League e poi c’è la Roma, i risultati arriveranno”.

Fonte: Corriere dello Sport