UFFICIALE – I convocati del Napoli. Out Osimhen, ma recuperano Ospina e Bakayoko

Il Napoli questa sera allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 20,45, affronterà il Milan, per l’ottava giornata di campionato. Mister Gattuso ha diramato la lista dei convocati. Out Osimhen per infortunio e per la positività di Rrahamani e Hysaj. Recuperano invece Ospina e Bakayoko.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente.

Fonte: sscnapoli.it