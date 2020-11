SKY – Gattuso: “Vogliamo fare i professori e non va bene, ma è colpa mia”

Gattuso è visibilmente contrariato e non lo nasconde. L’accusa, neanche tanto velata, è all’ atteggiamento della sua squadra. Ne parla a Sky: “La prestazione dei singoli non mi interessa, abbiamo fatto tutto noi, ci siamo fatti male da soli. Quando arriva la partita importante accade sempre qualcosa, ma è un mio problema, forse sono io che non riesco a far interpretare la partita importante nel modo giusto. Bisogna giocare più seriamente, il primo responsabile sono io, non si perde per sfortuna, perdiamo perchè ci manca qualcosa, solo con la tecnica non si vince. La squadra la guido io, sono mesi che batto sulle stesse cose, mi restano dentro atteggiamenti che non mi piacciono. Non voglio parlare degli episodi, anche su quello tra Koulibaly ed Ibra, non è questo l’importante, non abbiamo perso per questo. Il Milan crede in ciò che fa e lo fa bene, noi invece, dobbiamo fare l’ultimo step e non lo facciamo. Noi vogliamo fare troppo i professori e non va bene…Non abbiamo il coltello tra i denti, pensiamo all” io e non al noi. Non è una questione di rilassamento, è la mentalità…Io non posso accettare che non si giochi da squadra. Non basta la qualità, ci vuole altro. Ogni partita importante viene steccata, perchè la testa pensante deve essere una”