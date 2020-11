SKY – Bonera: “Una vittoria che rafforza le nostre convinzioni”

Daniele Bonera, in panchina per la prima volta, dopo la vittoria sul Napoli al San Paolo interviene ai microfoni Sky: “Non abbiamo grosse indicazioni su Ibra, l’entità dell’ infortunio la valuteremo in questi giorni, si tratta di fastidio muscolare. Una vittoria importante che rafforza le nostre convinzioni, cioè quelle di essere sulla buona strada. Pioli l’ho sentito, era contento e ha fatto i complimenti a tutti. I risultati di oggi, nascono da lontano, ma parlare dopo otto giornate, mi sembra prematuro. Ritengo di aver battuto una grande squadra, perchè il Napoli è questo. Il Milan, detto sinceramente, non è stato costruito per vincere il campionato, ma devo anche dire che questo potrebbe essere un nostro vantaggio. La differenza, adesso, la fa una consapevolezza diversa, che, comunque deve ancora aumentare”