Il centravanti azzurro, Andrea Petagna, a fine gara interviene ai microfoni Sky per analizzare la sconfitta del Napoli: “Penso che la sconfitta non debba cambiare i nostri obiettivi. Oggi non abbiamo giocato male, penso che ci manchi il cinismo, ci è mancato l’ultimo passaggio. In campo ci andiamo noi, quindi i responsabili in primis siamo noi. I limiti ci sono, ma l’unica cosa che ci può fare in questi casi è lavorare, a cominciare da giovedì, in Europa”