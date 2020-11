Serie B – Ascoli-Entella: I bianconeri in 9 pareggiano nel finale

Ascoli-Entella 1-1 Mancosu (E) rig. 71′, Sabiri (E) 84′

ASCOLI (3-5-2): Sarr, Brosco, Corbo, Spendlhofer, Kragl, Saric, Buchel, Sabiri, Cavion (Pierini 76′), Cangiano (Pucino 60′), Tupta (Chirico 69′). A disposizione: Leali, Ndiaye, Avlonitis, Bajic, Chirico, Donis, Gerbo, Ghazoini, Lico, Pierini, Pucino, Sini. Allenatore: Bertotto.

ENTELLA (3-5-2): Borra, Poli, Chiosa, Bonini, Settembrini (Crimi 75′), Mazzocco, Paolucci (Toscano 80′), Coppolaro, Cardoseli (Morosini 63′), De Luca, Petrovic (Mancosu 63′). A disposizione: Russo, Brunori, Cleur, Crimi, Currarino, De Santis, Koutsoupias, Mancosu, Morosini, Pellizzer, Schenetti, Toscano. Allenatore: Tedino.

Arbitro: Gariglio.

Ammoniti: Buchel (A) 23′, Settembrini (E) 30′, Mazzocco (E) 36′, Chiosa (E) 79′, Morosini (E) 83′, Chirico (A) 93′.

Espulsi: Buchel (A) 58′, Corbo (A) 71′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. Primo brivido al 13′ col tiro dall’interno dell’area di Cardoseli alto di un soffio, entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose col passare dei minuti così per vedere un’occasione degna di nota dobbiamo aspettare addirittura il 44′ quando Sabiri su punizione impegna Borra così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0.

Secondo tempo. Nella ripresa l’Ascoli resta in 10 per l’espulsione di Buchel che riceve il secondo giallo, al 70′ l’arbitro assegna un rigore all’Entella espellendo anche Corbo per chiara occasione da goal lasciando l’Ascoli in 9. Prende la rincorsa dagli undici metri lo specialista Mancosu che trasforma per l’1-0 ospite, all’84’ nonostante la doppia inferiorità numerica arriva il pareggio bianconero col missile su punizione dai 25 metri di Sabiri per il definitivo 1-1.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non scese in campo

Empoli 17-Lecce 15-SPAL 15-Salernitana 14-Chievo 14*-Venezia 14-Frosinone 13-Cittadella 11*-Monza 10*-Brescia 9*-Pordenone 9-Cosenza 8-Reggina 7-Reggiana 7*-Vicenza 6**-Ascoli 5*-Entella 5-Pisa 4*-Pescara 4-Cremonese 3*

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri