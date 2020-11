SERIE A, punteggio finale: Fiorentina-Benevento 0-1

FIORENTINA-BENEVENTO 0-1;

Gara bloccata nel primo tempo. Per la prima volta, finora in campionato, il Benevento subisce solo due tiri totali nel corso del 1° tempo. Ne aveva sempre concessi almeno quattro in precedenza. Viola sterili in fase offensiva.

52′, Roberto Insigne, subentrato a Sau in questa ripresa, recupera palla e serve al centro Improta. Che, di prima a giro, trova l’angolo basso. Ed il primo gol in Serie A. 0-1.

64′, Ancora Roberto Insigne. Riceve l’assist di Improta. E prova di sinistro, sul primo palo. Dragowski si rifugia in angolo.

70′, Moncini si libera per il destro. Pezzella mura la conclusione.

79′, Insigne contrasta il tentativo di rilancio lungo di Biraghi. La palla rimane in area. Insigne tira sul palo lungo. Ma la conclusione va fuori di poco.

82′, Occasione per Ladapula. Grande punizione dai 25 metri. Palla indirizzata all’angolo alto. Dragowski vola e devia in angolo.

86′, Vlahovic va vicino al pareggio. Nell’unica, vera azione pericolosa viola. Colpisce di tacco su un traversone rasoterra da destra. Miracolo di Montipò. Allontana, poi, Cristian Maggio la respinta del proprio portiere.

94′, Classico contropiede del Benevento. Ma Lapadula conclude alto da posizione favorevole, poco dentro l’area.

Termina così. Con un grande risultato sannita. Vittoria oltremodo meritata. Dopo un primo tempo molto chiuso. Ma difensivamente efficace. Ed una prima parte di secondo tempo autoritaria. Viola da rivedere.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor (56′ Lirola); Kouamé (55′ Cutrone), Amrabat (72′ Borja Valero), Castrovilli, Duncan (55′ Pulgar), Biraghi; Ribery (44′ Saponara), Vlahovic. All. Prandelli

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia (66′ Maggio), Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta (83′ Tello); Sau (46′ R. Insigne), Ionita; Moncini (78′ Lapadula). All. F. Inzaghi

Ammoniti: Glik (B), Letizia (B), Hetemaj (B), Biraghi (F), Lirola (F)

Marcatore: 52′ Improta