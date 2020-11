Serie A, i finali – Bene la Roma a Parma, per l’ Inter successo in rimonta

Dopo gli anticipi del sabato ed il lunch match che ha visto la vittoria del Benevento a Firenze, la Serie A scende in campo per il consueto appuntamento della domenica pomeriggio. 4 i campi coinvolti in gara. Al termine dei 90 minuti regolamentari, non ci sono risultati di parità, ma si registra il rotondo successo della Roma contro il Parma e la vittoria di rimonta dell’ Inter di Conte sul Torino, andato in vantaggio per due reti a zero. Buona vittoria del Bologna di Mihajlovic a Genova con la Samp e a conferma dell’ottimo momento < 3 puntio per il Sassuolo a Verona. Di seguito i risultati finali:

Sampdoria – Bologna 1-2 [7′ Thorsby (S); 44 Regini (AUT) 52′ Orsolini (B)]

Roma – Parma 3-0 [28′ Mayoral, 32′ 40 ‘ Mikhitaryan]

Verona – Sassuolo 0-2 [42′ Boga, 75′ Berardi]

Inter – Torino 4-2 [45’+2′ Zaza(T), 62′ Ansaldi rig, (T) 64′ Sanchez (I), 67′ ’84 (rig) Lukaku (I) 90′ Martinez (I) ]