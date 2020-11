Dopo la pausa per le nazionali e il sabato con gli anticipi, la Serie A torna in campo per le gare domenicali. Nel lunch match c’è stata la vittoria del Benevento sul campo della Fiorentina, mentre alle 15.00 sono 4 le gare in programma. Di seguito i risultati dei primi tempi:

Sampdoria – Bologna 1-1 [7′ Thorsby (S); 44 Regini (AUT)]

Roma – Parma 3-0 [28′ Mayoral, 32′ 40 ‘ Mikhitaryan]

Verona – Sassuolo 0-1 [42′ Boga]

Inter – Torino 0-1 [45’+2′ Zaza]