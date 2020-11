Premier League – Tris Liverpool, colpo Tottenham, ok Chelsea

La Premier League ritorna in campo dopo la sosta per le Nazionali con una scoppiettante 9a giornata. Colpaccio del Tottenham che batte 2-0 il Manchester City, Mourinho batte Guardiola, nel big match e porta gli Spurs al comando con il Liverpool, che stende 3-0 il Leicester. Dietro risponde il Chelsea, che espugna 2-0 Newcastle e va a -2 punti dalla coppia di testa. Risorge l’Everton, che vince 3-2 in casa del Fulham e torna al successo dopo tre sconfitte di fila. Bene anche il Manchester United, che batte 1-0 il West Bromwich e continua nella sua risalita in classifica. Rallenta l’Arsenal, bloccato 0-0 a Leeds. Successi infine per Brighton (2-1 sull’Aston Villa) e West Ham (1-0 sullo Sheffield)