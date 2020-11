Oltre a Dzeko ancora positivo, anche Ibanez in dubbio per Napoli-Roma!

La Roma oggi anche senza Edin Dzeko ha dimostrato di essere una squadra compatta e vogliosa di vincere, come dimostra il 3-0 rifilato al Parma. La nota negativa per la Roma è che oltre a Edin Dzeko in fortissimo dubbio, oggi Ibañez è dovuto uscire per infortunio. Dunque la Roma perde sicuramente una pedina per la sfida del San Paolo.