Napoli/Milan: la prima da allenatore per Daniele Bonera

Il Covid ha reso difficile “formare” la panchina rossonera. Non per gli atleti, quanto per la guida. Dopo la positività per Pioli ed il suo vice, la scelta è ricaduta su Daniele Bonera, primo collaboratore di Pioli e che oggi farà il suo esordio da allenatore. Lui, Ibra e Gattuso erano i n campo con il Diavolo che vinse al San Paolo dieci anni fa, nell’anno dell’ultimo scudetto. «Sono molto felice di ritrovare Rino e di tornare in quello stadio – ricorda Bonera-, vincemmo una partita difficile e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Non sarà una gara decisiva, manca davvero ancora troppo: è un piccolo tassello e io credo molto nella responsabilità dei giocatori. La partita è apertissima e incideranno tante variabili, ma noi andremo a Napoli per imporci, su questo non ci sono dubbi».

