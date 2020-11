ATTACCO SENZA OSIMHEN. L’assenza del centravanti nigeriano ha aperto questo ventaglio di soluzioni: Gattuso può disporre di numerosi elementi offensivi dalle caratteristiche diverse e può decidere in più modi. Il trequartista che giostrerà alle spalle di Mertens dovrà dare un apporto fondamentale anche in copertura su Bennacer (e Kessie) con il modulo che dal 4-2-3-1 che in altre fasi sarà 4-3-3 con i tre centrocampisti allineati (in mezzo giocheranno Bakayoko e Fabian Ruiz). Fonte: Il Mattino