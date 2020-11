Liga – Real Sociedad in vetta alla classifica, bene anche il Valladolid

Ore 14:00

Eibar-Getafe 0-0

Ore 16:15

Cadice-Real Sociedad 0-1 Isak (R) 66′

Ore 18:30

Granada-Valladolid 1-3 Plano (V) 45’+2′, Andre (V) 53′, Duarte (GR) 63′, Jota (V) 90′

Ore 21:00

Alavés-Valencia 2-2 Navarro (A) 2′, L. Perez (A) rig. 16′, Vallejo (V) 72′, Sanmartin (V) 77′

Eibar-Getafe. Il primo pericolo arriva al 12′ col tentativo dal limite di Kike respinto dall’ottimo intervento in tuffo di Soria, al 25′ Pedro Leon cerca la girata dal cuore dell’area ma difetta in precisione. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0. Nei secondi 45 minuti Gil cerca gloria personale dai 25 metri ma la sua conclusione termina sul fondo, neanche nel finale la sfida si sblocca così al triplice fischio la contesa termina a reti bianche.

Cadice-Real Sociedad. Dopo una lunga fase di studio il primo brivido arriva al 27′ con la rete annullata a Isak per offside, nel finale di tempo Monreal ci prova di testa sugli sviluppi di un angolo ma la sfera termina a lato così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa arriva viene annullato un altro goal alla Real Sociedad per il fuorigioco di Merino, al 66′ però arriva il vantaggio ospite col missile di Isak che si insacca sotto il sette. Nel finale non arriva la reazione del Cadice così al triplice fischio la Real vola al comando.

Granada-Valladolid. Prima occasione al minuto 15′ col tentativo di Foulquier alto non di molto da fuori, al 25′ Plano entra in area dopo un ottimo inserimento e calcia ma la sua conclusione viene ribattuta nell’area piccola da un difensore avversario. Nel finale di tempo Oscar Plano svetta più in alto di tutti e con un preciso colpo di testa insacca chiudendo la prima frazione sull’1-0 ospite. Nella ripresa arriva il raddoppio del Valladolid con la precisa rasoiata di Andre che si insacca a fil di palo, al 63′ il Granada accorcia le distanze con Duarte che sugli sviluppi di un corner sfrutta un batti e ribatti in area. Nel finale Jota chiude definitivamente i giochi con la rete del 3-1 che regala i 3 punti al Valladolid.

Alavés-Valencia. Passano appena 2 minuti e la sfida si sblocca col destro vincente di Navarro, al 15′ l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa che Lucas Perez trasforma. Al 27′ Wass cerca gloria personale con un tiro da fuori alto di poco, nel finale di tempo non arriva la reazione valenciana così al duplice fischio si va a riposo sul 2-0 Alavés. Nella ripresa Vallejo accorcia le distanze con un missile sotto l’incrocio, al 77′ arriva il pareggio ospite con Hugo Guillamon Sanmartin che sugli sviluppi di un piazzato di testa firma il 2-2. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a segnare il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida termina in parità.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non scese in campo

Real Sociedad 23-Atletico Madrid 20**-Villarreal 19-Real Madrid 17*-Cadice 14-Granada 14*-Siviglia 13**-Valencia 12-Betis 12-Elche 12**-Getafe 12-Barcellona 11**-Osasuna 11*-Alavés 10-Eibar 10-Athletic Bilbao 9*-Valladolid 9-Huesca 7-Celta Vigo 7-Levante 7*

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri