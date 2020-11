La grande tentazione di Rino Gattuso, giocarsi il Poker

Il poker inedito: Politano, Lozano, Insigne e Mertens. La grande tentazione di Gattuso, alle prese con un problema del Diavolo e soprattutto con l’operazione-aggancio, è quella di schierare una squadra ispirata ai medesimi principi di sempre, nonostante l’assenza di Osimhen dalla formazione titolare (e quasi certamente dai convocati).

Non cambia pelle, Rino, mentre qualcuno dei suoi si dedicherà a vecchi e nuovi compiti: Dries centravanti come ai vecchi tempi e come a Parma, tanto per dirne una; e poi Lozano e Politano a scambiarsi i compiti alle spalle della punta nel tris di trequarti.

A centrocampo, confermata la coppia Fabian-Bakayoko. In porta: Meret.Fonte: CdS