Insigne e Donnarumma rivali (per una sera), poi di nuovo amici

Rivali? Poco importa, tanto quei novanta minuti passeranno in fretta. Poi, di nuovo amici, come sempre. Magari, uno dei due potrebbe gioire, mentre all’altro toccherà la consolazione di un abbraccio. Ma non sarà certamente Napoli-Milan di questa sera a poter mettere in discussione l’amicizia tra Lorenzo Insigne e Gigio Donnarumma. Un rapporto solido, che li ha uniti sin dalle loro prime apparizioni in nazionale e che è proseguito negli anni. I raduni a Coverciano e i lunghi ritiri con l’Italia sono serviti ad entrambi per approfondire la conoscenza e ritrovarsi protagonisti nel gruppo che Roberto Mancini sta consolidando in questi anni. Stasera, saranno avversari e si contenderanno quel primato in classifica detenuto dal Milan, che vorrebbe confermare, e che il Napoli vorrebbe quantomeno raggiungere, Sassuolo permettendo. Fonte: Gazzetta dello Sport