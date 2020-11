Il passato che si presenta come esame di maturità

Una capolista inaspettata, forse, ma che una serie utile lunghissima pone, meritatamente, al comando della classifica di Serie A. Un primato a testimonianza della forza del Milan. Il passato di Gattuso, la squadra della sua vita calcistica, quella che lo ha reso vincente, quella che lo ha fatto crescer, prima come uomo, poi come professionista. Uomo simbolo, un combattente che non mollava mai, amatissimo dai tifosi rossoneri. Da allenatore ha cominciato a vincere l’anno scorso a Napoli con la coppa Italia e con le sue qualità ha stregato velocemente i tifosi azzurri. In questa stagione sta dando continuità al suo lavoro con l’ottima partenza caratterizzata finora solo dai due passi falsi con il Sassuolo in campionato e l’Az in Europa League. Ringhio ha avuto la straordinaria capacità di creare un gruppo fortissimo e di tirare fuori il meglio da tutti, a cominciare da Insigne che dal suo arrivo è diventato di nuovo il leader del Napoli ed è esploso nella nazionale di Mancini.

Il Mattino