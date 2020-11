Il jolly macedone per un Napoli più che mai multifacce

Un Napoli contro il Milan che è capace di vestire più abiti tattici durante la partita. Elmas in questo rappresenta l’elemento più adatto, lui è un vero e proprio jolly: Gattuso lo ha schierato nel 4-2-3-1 da esterno sinistro e l’anno scorso nel 4-3-3 sia da interno di centrocampo che nel tridente di attacco. Con la nazionale macedone è stato impiegato da trequartista alle spalle delle due punte Pandev e Nestorosvki nella partita contro la Georgia che è valsa alla Macedonia la qualificazione agli Europei e sempre trequartista nel 4-2-3-1 nell’ultimo match di Nations League contro l’Estonia. Una posizione, quindi, dove riesce a rendere al meglio per le sue propensioni offensive, anche se le sue caratteristiche sono diverse rispetto a Mertens. Elmas è tra i giovani di maggiori qualità del campionato italiano, ventuno anni, alla seconda stagione a Napoli: il macedone contro il Genoa entrò al posto dell’infortunato Insigne e diede un apporto importante segnando anche una rete della goleada azzurra (finì 6-0). Poi è stato costretto a fermarsi (con Zielinski) per la positività al Covid-19, poi è riuscito a rientrare più rapidamente in condizione rispetto al polacco e ha brillato anche con la sua nazionale. R. Ventre (Il Mattino)