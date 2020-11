Gigi D’Alessio, Insigne e Donnarumma: Uniti da Annaré

CHE SFIDA— Della sfida del San Paolo ne avranno parlato nell’ultimo raduno della nazionale, i due amici. Un passaggio, certo, per non perdere la concentrazione sugli impegni contro Polonia e Bosnia che l’Italia ha vinto brillantemente, evidenziando un gioco di qualità e individualità di primo piano. Tra queste, proprio il portiere del Milan e l’attaccante del Napoli, tra i protagonisti del doppio successo che ha garantito all’Italia il passaggio alle Final Four della National League.

Ma stasera la rivalità prenderà il sopravvento sui sentimenti che per 90 minuti verranno messi da parte. Insigne e Donnarumma sono ragazzi semplici, della provincia napoletana. Il capitano del Napoli è di Frattamaggiore, cittadina a nord del capoluogo. Il portiere del Milan è di Castellammare di Stabia, che si trova dalla parte opposta, verso sud.

Ad unirli, oltre all’amicizia, c’è l’ammirazione per Gigi D’Alessio, la cui canzone, Annaré, è stata approcciata più che cantata dai due durante l’ultimo viaggio in treno della nazionale. Esibizione ripresa e postata sui social dai due giocatori e che è stata commentata, sarcasticamente, anche dallo stesso autore del brano. “Cantano come io gioco a pallone“, ha scritto D’Alessio che è amico di entrambi. Fonte: Gazzetta dello Sport