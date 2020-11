Gattuso è l’orgoglio di Corigliano: “Per noi, mai avversario”

E’ anima rossonera, il Milan Club “ Rino Gattuso” di Corigliano. E la scritta sulla pagina fb non lascia dubbi: “ Per noi non sarai mai un avversario” . Tino Marino, il presidente dice: «Il Milan sta facendo grandi cose, ma se proprio dovessimo accettare una sconfitta lo faremmo contro una squadra di Rino. Questo Napoli sembra fatto a sua immagine e somiglianza. Si percepisce una squadra pronta a seguirlo ovunque» . «Lo dico: spero che anche il Napoli possa giocarsela alla pari. Ha qualità e quantità. Se tutto dovesse andare per il meglio, siamo in un campionato anomalo e tutto può succedere» . Sarebbero pronti a festeggiare per Gattuso? «Sì. Come fatto a giugno in occasione della Coppa Italia, ci furono anche caroselli qui in città per lui dopo un suo momento difficile vissuto intensamente da tutta la comunità. E speriamo di poter festeggiare anche la Supercoppa» . “ Rino per Corigliano è un orgoglio: lo si può mettere in discussione come allenatore, come giocatore, ma mai come uomo. Sarebbe un sogno se vincesse il campionato: poi dal prossimo anno ce la giocheremo alla pari”

Il Mattino