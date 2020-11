(Formazioni) Napoli-Milan, Lozano trequartista. Per i rossoneri recupero di Romagnoli

Questa sera allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà il Milan nel big-match per il vertice valevole per l’ottava di campionato. Diverse le assenze per gli azzurri, come i “positivi” al Covid-19 Rrahamani e Hysaj e l’infortunato Osimhen. Recupero invece di Ospina e Bakayoko, ma la novità è che Lozano sarà trequartista alle spalle di Mertens. Per i rossoneri out Rafael Leao, ma recupera in difesa Romagnoli. Per il resto sarà 4-2-3-1 per Bonera che prenderà il posto di Pioli colpito dal Covid-19.

Fonte: CdS