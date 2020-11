Euro avversario Napoli – Sette positivi nel Rijeka e rinvio della sfida contro l’Istra

Giovedì 26 Novembre alle ore 21,00 al San Paolo è prevista la quarta gara di Europa League del girone G tra il Napoli e il Rijeka. Per la squadra croata però ci sono problemi legati al Covid-19, dove 7 calciatori sono risultati positivi. Il club non ha pubblicato il nome dei calciatori, però oggi niente sfida contro l’Istra 1961. Nei prossimi giorni nuovo giro di tamponi e se si dovessero negativizzare sarebbero poi convocabili per la gara contro gli azzurri. Al momento la gara non è assolutamente in dubbio, si aspettano sviluppi nei prossimi giorni.

Fonte: Il Mattino