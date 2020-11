RIVIVI LIVE SERIE A – Napoli-Milan 1-3: Ibra protagonista assoluto

97′ – Arriva il triplice fischio di Valeri: Napoli-Milan 1-3.

96′ – OCCASIONE NAPOLI – Mertens da posizione defilata in area calcia ma stasera Donnarumma sembra imperforabile.

95′ – GOL DLE MILAN – Bennacer serve Hauge che punta e scarta Manolas in area e insacca trafiggendo Meret.

93′ – OCCASIONE NAPOLI – Petagna riceve palla da Mertens e incrocia col mancino ma Donnarumma ancora una volta blocca.

91′ – OCCASIONE MILAN – Colombo riceve palla dal centro dell’area e calcia a botta sicura ma Meret si dimostra provvidenziale.

90′ – Cinque minuti di recupero.

90′ – Cambio per il Napoli: Entra Elmas ed esce Fabian Ruiz.

88′ – Fabian riceve palla dal limite e calcia col destro a lato.

87′ – Cambio per il Milan: Entra Krunic ed esce Calhanoglu.

85′ – Ammonito Castillejo per un intervento in ritardo su Mario Rui.

81′ – Ammonito Mario Rui per un intervento in ritardo su Bennacer.

79′ – Cambio per il Milan: Esce Ibrahimovic ed entra Colombo.

77′ – Ibrahimovic si accascia a terra per un dolore al flessore della gamba destra.

76′ – Ammonito Kessie per un fallo su Petagna.

73′ – Doppio cambio per il Milan: Entrano Castillejo e Hauge ed escono Saelemaekers e Rebic.

73′ – Petagna si presenta solo davanti a Donnarumma sul lancio di Manolas ma il portiere rossonero respinge. L’azione però viene fermata per offside.

69′ – Sugli sviluppi di un corner Kjaer colpisce di testa ma Meret blocca.

68′ – Cambio per il Napoli: Esce Politano ed entra Petagna.

65′ – Espulso Bakayoko: il 5 azzurro ferma con un fallo tattico Theo Hernandez e riceve il secondo giallo.

63′ – GOOOOOOOOL – Mertens insacca col destro nell’angolino dal cuore dell’area.

60′ – GOAL ANNULLATO AL MILAN – Ibrahimovic parte in contropiede solo davanti a Meret e insacca, ma la rete dello svedese viene annullata per offside.

59′ – Ammonito Rebic per una trattenuta su Politano.

56′ – Cambio per il Napoli: Entra Zielinski ed esce Lozano.

54′ – RADDOPPIO DEL MILAN – Rebic parte in contropiede sulla sinistra e mette in mezzo per Ibra che da due passi non perdona con la coscia destra.

50′ – Il Napoli alza il baricentro mentre il Milan aspetta e riparte.

47′ – Ammonito Calabria per aver allontanato il pallone.

46′ – Inizia la ripresa al San Paolo.

45’+3′ – Arriva il duplice fischio di Valeri: Napoli-Milan 0-1.

45+2′ – Bennacer cerca il sinistro a giro dai 25 metri ma il centrocampista rossonero manca il bersaglio.

45′ – Tre minuti di recupero.

42′ – OCCASIONE NAPOLI – Sugli sviluppi di un piazzato battuto da Insigne la sfera arriva a Mertens che da posizione defilata calcia trovando l’opposizione di Donnarumma.

40′ – Lozano calcia da fuori col destro, ma il tiro del Chucky termina alto.

35′ – OCCASIONE NAPOLI – Politano ci riprova dal limite con una rasoiata mancina ma la sfera termina larga di poco.

32′ – Politano riceve palla da fuori e col mancino calcia di potenza ma la sfera termina alta.

28′ – TRAVERSA NAPOLI – Sugli sviluppi dell’angolo Bakayoko impegna Donnarumma, ma sulla respinta Di Lorenzo centra la traversa.

28′ – OCCASIONE NAPOLI – Mertens controlla palla in area e calcia a giro col destro ma Donnarumma in volo respinge in corner.

27′ – OCCASIONE NAPOLI – Mertens controlla palla in area e calcia a giro col destro ma Donnarumma in volo respinge in corner.

24′ – Il Napoli prova a riorganizzarsi mantenendo il possesso palla, ma il Milan non concede spazi.

20′ – GOL DEL MILAN – Theo Hernandez dalla sinistra crossa per Ibra che di testa incrocia nell’angolino per il vantaggio del Diavolo.

16′ – Ammonito Bakayoko per un intervento in ritardo su Saelemaeker.

14′ – Kessie cambia gioco da sinistra e destra servendo Saelemaekers che si accentra e col mancino a giro calcia sopra la traversa.

10′ – OCCASIONE MILAN – Sugli sviluppi del corner Kjaer si divora il vantaggio con un tiro dal limite dell’area piccola alle stelle.

10′ – OCCASIONE MILAN – Dopo una fitta rete di passaggi la sfera arriva a Calhanoglu che calcia col destro fuori area, ma Meret in tuffo respinge in angolo.

9′ – OCCASIONE MILAN – Ibrahimovic lancia alla perfezione Rebic in area, ma il tiro al volo del croato termina lento tra le braccia di Meret.

5′ – Dopo la chiusura difensiva Kjaer sente male, così Gabbia inizia il riscaldamento.

5′ – Politano scappa via come un fulmine sulla destra seminando Romagnoli, ma il cross dell’ex Inter viene respinto da Kjaer.

3′ – Milan in possesso palla alla ricerca del varco giusto, ma il Napoli non concede spazi e prova a recuperare palla col pressing.

1′ – Calcio d’inizio al San Paolo.

Danile Bellini osserva lo stadio vuoto: “Normalmente in un Napoli-Milan qualsiasi ci sarebbero stati almeno 50.000 cuori azzurri in questo stadio. Ci mancate”

20,15 – Le due squadre in campo per il riscaldamento, qui il Napoli

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Politano, Insigne; Mertens. All. Gattuso

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli (in panchina Bonera)

I prossimi impegni azzurri

Il terreno di gioco è perfetto

Arbitro: Valeri; Ass1: Giallattini; Ass2: Colarossi; IV: Doveri; VAR: Irrati; AVAR: Paganessi

Questa sera allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà il Milan, per l’ottava giornata di campionato. E’ il big-match valevole per il vertice, dove gli azzurri puntano all’aggancio, anche se non mancheranno le assenze di Hysaj e Rrahamani per la positività al Covid-19. In casa rossonera invece out Rafael Leo per infortunio. Ilnapolionline.com vi aggiornerà dal campo in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio San Paolo, Alessandro Sacco