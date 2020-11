DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Milan. LE FORMAZIONI UFFICIALI

Premere f5 per gli aggiornamenti

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Politano, Insigne; Mertens. All. Gattuso

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli (in panchina Bonera)

Il terreno di gioco è perfetto

Arbitro: Valeri; Ass1: Giallattini; Ass2: Colarossi; IV: Doveri; VAR: Irrati; AVAR: Paganessi

Questa sera allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà il Milan, per l’ottava giornata di campionato. E’ il big-match valevole per il vertice, dove gli azzurri puntano all’aggancio, anche se non mancheranno le assenze di Hysaj e Rrahamani per la positività al Covid-19. In casa rossonera invece out Rafael Leo per infortunio. Ilnapolionline.com vi aggiornerà dal campo in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio San Paolo, Alessandro Sacco