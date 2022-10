COPPA ITALIA FEMMINILE – Vittorie agevoli per Milan, Fiorentina e Juventus. Pari spettacolo tra Lazio e Inter

Domenica di Coppa Italia per il calcio femminile e dove sono scese in campo le big della serie A, in attesa di Napoli-Sassuolo. Successi esterni per Juventus, Milan, Fiorentina e della Florentia. Pari spettacolo tra la Lazio e l’Inter

Pink Sport Bari-Juventus 1-4

Lazio-Inter 3-3

Orobica-A.c. Milan 0-4

San Marino Academy-Fiorentina 1-5

Hellas Verona-Florentia 0-1

La Redazione