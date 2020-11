Calori: “Bonera? Per lui stasera è una grande occasione”

Alessandro Calori, allenatore, è intervenuto a Radio Sportiva, ecco le sue parole: “Pirlo non l’avrei visto come allenatore, invece mi sembra che gli piaccia questo mestiere: mi ha stupito, è ancora nella fase iniziale ma è completo in tutto. Bonera invece me lo sarei aspettato perchè ha le caratteristiche dell’allenatore: io e Filippo Galli gli facevamo un po’ da chioccia perchè aveva 19 anni, adesso sta facendo un percorso alle spalle di Pioli e stasera ha questa opportunità per assaporare cosa vuole dire allenare in serie A. Tutto quello che farà sarà concordato con Pioli, sono già due anni che fa l’assistente quindi conosce le caratteristiche del suo allenatore: l’unico errore che non deve fare è togliere Ibra.. A parte le battute, se vuoi intraprendere questa carriera devi cogliere questa opportunità, leggendo le situazioni e capendo com’è la visione dalla panchina: sarà un inizio di quello che lui vorrà fare”