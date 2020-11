Il mercato è sempre attivo e anche nel calcio femminile le società cercano di muoversi per accontentare i loro allenatori. E’ il caso del Napoli di mister Geppino Marino che potrebbe avere dall’A.c. Milan il terzino Arnaduttir. La calciatrice islandese classe 2000 ha giocato nel Valur. Per lei pronto un contratti biennale con il club rossonero per poi passare in azzurro con la formula del prestito.

Fonte: donnenelpallone.com