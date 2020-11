Bonera e gli alleati: Pioli al telefono e Ibra in campo

Sembra davvero sereno e fiducioso, Daniele Bonera al suo esordio come allenatore. Avrà due alleati, probabilmente. Pioli, da casa, via telefono, ed Ibra in campo. «Aveva bisogno di staccare mentalmente, ma si è ripresentato come sempre, da capogruppo, sappiamo quanto sia importante per noi. I rigori? Li tirerà Kessie, se lo ha detto Zlatan io alzo le mani», ha spiegato Bonera. Accanto allo svedese tornerà Rebic dal primo minuto – «non è ancora al massimo della condizione perché il problema al gomito lo condiziona nella gestualità» – mentre alle sue spalle inventerà Calhanoglu, apparso in calo nelle ultime uscite. A chi gli chiede se nel rendimento del turco possa incidere la sua situazione contrattuale (è in scadenza e non sono arrivate fumate bianche sul rinnovo), Bonera risponde: «Siamo contentissimi del rendimento di Hakan, nell’aspetto contrattuale non entro ma lui è uno dei giocatori che ieri mi ha fatto capire che tiene a questa maglia».

