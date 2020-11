Avversario Napoli – Dubbio in difesa per il tecnico della Roma Fonseca

Domenica 29 Novembre alle ore 20,45 allo stadio San Paolo si giocherà il “derby del Sud” Napoli-Roma, un altro scontro al vertice per gli azzurri di Gattuso. Per i giallorossi, vittoriosi oggi 3-0 contro il Parma, però potrebbe esserci un problema in difesa. Ad inizio ripresa è uscito per infortunio il difensore Ibanez, nei prossimi giorni se ne saprà di più, se potrà esserci o meno contro i partenopei.

La Redazione