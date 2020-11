A causa del Covid-19, la Roma rischia di non avere un big dell’attacco

Domenica 29 Novembre alle ore 20,45, si giocherà Napoli-Roma, una delle classiche del calcio italiano, però rischia di non esserci uno dei protagonisti della sfida del San Paolo, Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è ancora positivo al Covid-19, quindi niente sfida contro il Parma. La situazione per il centravanti dei giallorossi non è delle migliori, perchè potrebbe mancare contro gli azzurri, oppure se dovesse iniziare ad allenarsi nei giorni prima della sfida, non sarebbe al top della forma. L’allenatore Fonseca, si augura che il tampone si negativizza nei prossimi giorni, perchè non avere Dzeko a Napoli sarebbe un duro colpo. I casi di Diawara e Calafiori, però non inducono all’ottimismo, visto che dopo un mese sono stati convocati. Per la Roma è corsa contro il tempo per avere la punta bosniaca al San Paolo.

Fonte: Il Mattino