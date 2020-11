Verso Napoli/Milan – Nuovo giro di tamponi domani mattina

Le Nazionali. come il presidente De Laurentiis, aveva ampiamente previsto, stanno riconsegnando ai campionati nazionali un numero alto di calciatori positivi al Covid 19. Sforare, bucare, uscir comunque fuori dalla famosa bolla che i club stanno cercando di attuare, si sta rivelando pericoloso e sta portando danni. In casa Napoli, in vista della gara di domenica sera contro il Milan, stando ad alcune indiscrezioni raccolte dalla redazione de IlNapolionline.com, domani mattina è previsto un “altro giro di tamponi” per verificare le condizioni di salute, rispetto al virus, dei tesserati azzurri.