Venerato: “Al 99% giocherà Meret, Ibra aveva il poster di Diego”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal:

Formazione?

“Gattuso era orientato a partire con Ospina contro il Milan, il colombiano gli aveva garantito che stava bene. Ma nell’allenamento di ieri, il tecnico ha riscontrato dei problemi ai piedi dell’estremo difensore. Quindi al novantanove per cento giocherà Meret in porta. Elmas a centrocampo è pronto a fare o la sottopunta o il centrocampista. Un altro dubbio riguarda gli esterni, sono in ballottaggio Politano e Lozano, mentre in attacco senza ombra di dubbio ci sarà Mertens con Insigne”.

Ibrahimovic?

“Non è stato mai veramente vicino al Napoli, fece una cena col patron azzurro. Lui ha sempre sognato di giocare con la maglia del Napoli. Ho avuto rapporti personali con Zlatan, mi ha sempre confessato a cena che dopo la Juventus avrebbe voluto giocare nel Napoli, nella sua camera aveva il poster di Maradona”.