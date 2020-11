Tutti i numeri di Dries “Ciro” Mertens: campionato, Coppe e in Europa

Mertens dopo quella rete nel primo match del campionato a Parma ne ha segnata soltanto un’altra nel 6-0 al Genoa, partita che si giocò il 27 settembre e non è riuscito a far centro neanche in Europa League: a digiuno da quasi due mesi, un fatto decisamente inusuale per Dries, bomber del Napoli di tutti i tempi a quota 127 gol e che va a caccia di nuovi record in maglia azzurra. Anche Gattuso nel dopo partita di Bologna, match vinto 1-0 con la rete di Osimhen e in cui il belga non sfruttò al meglio due opportunità dalla sua posizione preferita, sottolineò che in zona gol mancavano i gol di Mertens. Il ritorno da prima punta potrebbe agevolarlo consentendogli di giocare più vicino alla porta. Fonte: Il Mattino