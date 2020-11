Serie A – Tutti i decimati dalle Nazionali: anche l’azzurro Rrahmani è positivo

Torna la Serie A decimata.

Tre giorni fa era toccato a Hysaj, ieri è stato il turno di Rrahmani. Il difensore del Napoli (che al momento conta zero minuti all’attivo in stagione con gli azzurri) è risultato positivo al Covid al rientro dalla nazionale kosovara. Il Napoli ha fatto sapere che Rrahmani non è mai entrato in contatto con il gruppo squadra e ora osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Un problema in più per Gattuso che in difesa è in piena emergenza vista la positività già accertata di Hysaj nei giorni scorsi. Per altro Rrahmani si era infortunato durante l’ultima gara del Kosovo: un problema alla spalla, proprio come per Osimhen che aveva lasciato il campo dopo aver segnato un gol contro la Sierra Leone durante le gare di qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Sono tre, quindi, gli azzurri rientrati acciaccati dopo gli impegni con le nazionali, ma il Napoli non è l’unica squadra ad aver subito danni del genere.

Su tutti, il Cagliari che stasera contro la Juventus se la dovrà vedere senza i reduci della nazionale uruguaiana, Godin positivo al Covid e Nandez negativo, ma tenuto fuori per precauzione dalla trasferta di Torino. Di Francesco non è contento. E lo dice. «Non capisco queste gare ravvicinate con le nazionali, c’è rabbia che dobbiamo tramutare in qualcosa di utile. Certo, questo calendario svantaggia tutti, pure la Juventus. Come si fa a far giocare le partite di notte il mercoledì sera? Chiaro che poi i giocatori tornano il giovedì alle 10 di sera. Ora dovranno stingere i denti». Godin e Nandez del Cagliari sono solo gli ultimi di una lunga lista di giocatori di serie A che dovranno saltare i prossimi impegni di campionato dopo essere risultati positivi durante i ritiri con le nazionali. L’Atalanta ha perso Malinovsky, in isolamento dopo aver preso il Covid mentre era con l’Ucraina. Stessa sorte è toccata all’Inter con Brozovic e Kolarov, rispettivamente con Croazia e Serbia, stessa nazionale nella quale è risultato positivo Milinkovic Savic della Lazio. Giallo in casa Benevento perché Dabo è in isolamento in attesa del risultato del tampone molecolare. Un test rapido effettuato poco dopo il suo ritorno dal Burkina Faso avrebbe dato un riscontro di sospetta positività. A scopo precauzionale comunque Dabo non è partito per Firenze. Il Torino, invece, dovrà fare a meno di Vojvoda. Buone notizie per la Lazio, invece, perché dopo il caso dei giorni scorsi, Immobile è finalmente tornato ad essere negativo. B. Majorano (Il Mattino)