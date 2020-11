Serie A/Spezia-Atalanta 0-0 (1T): I padroni di casa tengono testa, ma gli ospiti sprecano

SPEZIA-ATALANTA

Dopo la sosta delle Nazionali l’Atalanta di Gasperini è in scena nell’8a giornata di Serie A contro il sorprendente Spezia di Italiano. Trasferta non semplice come da pronostico per gli ospiti visto il gioco espresso dai padoni di casa nelle precedenti uscite.

Parte subito bene lo Spezia con Farias, bravo a liberarsi dalla sinistra, si accentra libera il destro che si infrange sul palo lontano. Al 14′ grandissima occasione per l’Atalanta con Gosens che e bravo in scivolata ad allungarsi il pallone, ma il tiro è alto di poco sopra la traversa. Ritmo basso deglio ospiti, e i padroni di casa sono attivi a ripartire. Al 40′ l’Atalanta sfiora il vantaggio con Duvan Zapata, servito da Ilicic fa partire il destro preciso che si stampa sul palo. All’intervallo è 0-0.