Serie A/Lo Spezia stoppa l’Atalanta .Ospiti poco incisivi sotto porta

SPEZIA-ATALANTA

Dopo la sosta delle Nazionali l’Atalanta di Gasperini è in scena nell’8a giornata di Serie A contro il sorprendente Spezia di Italiano. Trasferta non semplice come da pronostico per gli ospiti visto il gioco espresso dai padoni di casa nelle precedenti uscite.

PRIMO TEMPO

Parte subito bene lo Spezia con Farias, bravo a liberarsi dalla sinistra, si accentra libera il destro che si infrange sul palo lontano. Al 14′ grandissima occasione per l’Atalanta con Gosens che e bravo in scivolata ad allungarsi il pallone, ma il tiro è alto di poco sopra la traversa. Ritmo basso deglio ospiti, e i padroni di casa sono attivi a ripartire. Al 40′ l’Atalanta sfiora il vantaggio con Duvan Zapata, servito da Ilicic fa partire il destro preciso che si stampa sul palo. All’intervallo è 0-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa l’Atalanta spreca nuovamente l’occasione del vantaggio. Dalla punizione di Ilicic deviata da un compagno di squadra, il pallone finisce a Toloi sul secondo palo che da due passi non riesce a segnare grazie all’intervento di Erlic. All’11 l’Atalanta sblocca la gara, con Zapata che prolunga per Gosens fa partire il destro che si infila nell’angolo. 1-0 Atalanta, ma dopo il consulto al VAR l’arbitro annulla per fuorigioco di Zapata. Si rimane sullo 0-0. Al 68′ subito protagonista il neo entrato Lammers con una conlusione da fuori area, ma è bravo Provedel a respingere in angolo. Lo Spezia attacca con maggior insistenza nel finale, mentre l’Atalanta abbassa i ritmi e soffre gli attacchi dei padroni di casa. All’84 strepitoso Provedel, prima esce in presa bassa su Pasalic, poi riesce a chiudere lo spazio a Gosens. All’87 Pasalic in area tira indisturbato ma è bravo ancora una volta Provedel. Un minuto più tardi Pasalic va via sulla sinistra e solo davanti al portiere si fa parare un tiro debole. Al 92′ Gosens viene murato davanti alla porta da posizione ravvicinata.