Serie A 8° giornata:La Lazio vince a Crotone !

Serie A 8° giornata: Crotone- Lazio

Prima occasione del match è per il Crotone con Simy. L’attaccante sfiora il gol colpendo con un tiro il palo .Ma sono gli ospiti a trovare poco dopo la rete del vantaggio .Parolo serve Immobile che facile di testa supera il portiere.Ancora ospiti pericolosi ,stavolta con Parolo.Il centrocampista biancoceleste mira all’angolino ma Cordaz in tuffo nega il gol.Sul finire del primo tempo salvataggio sulla linea per il Crotone sul colpo di testa di Fares.Nella ripresa la Lazio trova subito il raddoppio con Correa.L’attaccante con un rasoterra all’angolino batte l’estremo difensore del Crotone.Sempre gli uomini di Inzaghi pericolosi ,stavolta con Immobile che tira defilato ma la palla esce fuori a lato.Gli uomini di Stroppa non riescono più a costruire e creare.La Lazio gestisce il vantaggio e dopo i minuti di recupero arriva il triplice fischio.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Cuomo; Rispoli (46′ Pedro Pereira), Benali, Petriccione (68′ Dragus), Vulic (79′ Riviere), Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (79′ Hoedt), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo (46′ Akpa-Akpro), Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares (46′ Marusic); Immobile (75′ A. Pereira), Correa (62′ Caicedo). All. S. Inzaghi

Ammoniti: Rispoli (C), Marrone (C), Fares (L), Parolo (L), Cuomo (C), Lucas Leiva (L), Luis Alberto (L)