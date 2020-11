Rrahamani, dal problema alla spalla alla positività. Una settimana da dimenticare

Per il Napoli è stata una settimana agro-dolce per quanto riguarda le nazionali, alcuni azzurri in serata di grazia come Fabian Ruiz e Insigne, ma anche le positività di Hysaj e ultimo in ordine di tempo di Rrahamani. Il difensore del Kosovo era già uscito dopo 20 minuti contro la Moldavia per un problema alla spalla, come Osimhen. Ieri però l’altra notizia poco lieta, la positività al Covid-19, dopo che nei giorni scorsi il tempone era negativo. L’ex dell’Hellas Verona non ha avuto contatti con la squadra, resterà in isolamento a Napoli, prima del prossimo giro di tamponi.

Fonte: CdS