Napoli/Milan: sarà importantissima un’attenta difesa di reparto

Napoli/Milan – Nella linea a quattro della difesa torna Mario Rui che Gattuso mandò in tribuna a Bologna insieme a Ghoulam. Dopo il pugno duro del tecnico nell’ultima partita di campionato il portoghese tornerà titolare contro il Milan. Un esame importante, la sua prima prova al rientro sarà contro la capolista: l’apporto dei terzini risulterà fondamentale per tenere la linea stretta il più possibile per evitare che Ibra possa sfondare centralmente. In questo senso preziosa la presenza a destra di Di Lorenzo in gran forma anche con l’Italia. Fonte: Il Mattino