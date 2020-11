Milik e Politano sono del Napoli, ma uno potrebbe pagare l’altro

Il presidente De Laurentiis non fa sconti. Neanche quando le situazioni si rivelano delicate come nel caso di Milik. Anzi, in questo caso ancor di più, visto che il patron azzurro, come scrive Tuttosport, non ha mai digerito il fatto che il polacco abbia rifiutato il rinnovo con il Napoli e flirtato con la Juventus. “Non farà sconti alle pretendenti, prendendosi così il rischio dell’arrivo a fine contratto. Il numero uno azzurro ha fatto comunque il prezzo: per cedere il suo attaccante chiederà qualcosa in meno di 20 milioni, ovvero 18″. Sulla punta ha. come noto, messo gli occhi l’Inter che l’avrebbe individuata come alternativa a Lukaku, ma i nerazzurri non vorrebbero spendere quella cifra. Si è parlato di uno scambio con Vecino, ma ora il Napoli ha Bakayoko, quindi si valuta e vaglia un’altra possibilità. “Il Napoli ha comprato Matteo Politano dall’Inter lo scorso gennaio con la formula del prestito oneroso da 2 milioni per 18 mesi e riscatto obbligatorio fissato a 19 più 2 di bonus. Il riscatto scatterà a gennaio 2021, quando si aprirà il mercato e la somma che dovrà versare il Napoli all’Inter, corrisponde, di fatto, a quanto De Laurentiis chiede per Milik. Insomma, Milik in nerazzurro per pagare Politano potrebbe essere un’altra soluzione da non escludere perché l’accordo, in fondo, farebbe felici tutti”.