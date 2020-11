Mertens ritroverà la sua vecchia posizione da centravanti contro il Milan

Ritorno al passato per Mertens: Dries contro il Milan giocherà centravanti, nel suo vecchio ruolo dove si esaltò negli anni di Sarri e dove ha fatto bene l’anno scorso con Gattuso. Senza Osimhen, che anche ieri ha svolto fisioterapia e lavoro in palestra, dopo la lussazione alla spalla subita con la nazionale nigeriana nel match della scorsa settimana di qualificazione per la coppa d’Africa contro Sierra Leone (al massimo se venisse convocato potrebbe andare in panchina), toccherà al belga il ruolo di prima punta. Tornerà ad essere lui il riferimento più avanzato del Napoli dopo aver giocato in questa prima parte di stagione in appoggio all’ex attaccante del Lille: mossa che Gattuso fece a Parma passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e con gli azzurri che si sbloccarono subito dopo con un gol proprio del belga. E Ringhio scioglierà oggi nella rifinitura a Castel Volturno il dubbio sul tipo di modulo (la conferma del 4-2-3-1 oppure il ritorno al 4-3-3) da applicare contro il Milan. Fonte: Il Mattino