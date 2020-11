Marani: “La partita di Napoli ci dirà chi è il Milan per le sue ambizioni”

Matteo Marani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a proposito dell’imminente sfida tra il Diavolo e il club partenopeo: “Ante Rebic e Rafael Leao sono due buoni giocatori, un tandem di attaccanti simili a sostegno della prima punta non possono vantarlo in molti. Il Milan è fortunato anche quando ha sfortuna: nel momento in cui hanno perso il portoghese, i rossoneri hanno ritrovato un elemento prezioso come il croato. Per gli avversari non è mai una buona notizia affrontare questi calciatori”.

“Il Milan ha bisogno anche di queste coincidenze per andare avanti, ma fino a questo momento dobbiamo dire che ha vinto con merito. La mia sola perplessità riguarda la tenuta: quanto ancora riuscirà a mantenere questa mentalità? Contro le big ha vinto, ma è anche vero che ha perso col Lille in Europa League. Anche per questo, la partita di Napoli ci dirà chi è il Milan e quali possano essere le sue reali ambizioni”.