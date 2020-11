Mak&Arek, l’Inter li vuole a parametro zero: operazioni da giugno

L’Inter è a caccia di rinforzi, ma lo fa guardandosi intorno alla ricerca di parametri zero. In casa Napoli ve ne saranno due, prossimamente, che piacciono molto ai nerazzurri: Maksimovic e Milik, ma, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, entrambi non sono previsti per gennaio. Più probabile a giugno. Il quotidiano sportivo scrive: “Tra quelli della Serie A sono stati offerti Maksimovic, che tratta pure il rinnovo con De Laurentiis, e Milik, che ha pretese assai elevate. A gennaio difficile che arrivi sia il primo sia il secondo, a giugno eventualmente si vedrà. In Europa invece il parametro zero più “goloso” è Wijnaldum che però vorrebbe andare in Spagna (Barcellona in pole). Alaba ha un ingaggio fuori dalla portata”.