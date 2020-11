Il norvegese Erling Haaland vince il premio come miglioe Under21 d’Europa

L’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland, è il vincitore dell’edizione 2020 del Golden Boy, premio istituito dal quotidiano Tuttosport. Il concorso premia, ogni anno, il miglior calciatore under 21, tesserato per un club europeo. Il norvegese si è assicurato il primo posto, precedendo il giovane talento del Barcellona Ansu Fati, e il terzino del Bayern Monaco Alphonso Davies, tra i protagonisti del trionfo dei bavaresi in Champions League. Sesto posto per lo juventino Dejan Kulusevski, mentre il primo italiano in classifica è Sandro Tonali, tredicesimo.

Haaland (Borussia Dortmund) – 302 punti

Fati (Barcellona) – 239 punti

Davies (Bayern Monaco) – 226 punti

Sancho (Borussia Dortmund) – 80 punti

Camavinga (Rennes) – 50 punti

Kulusevski (Juventus) – 41 punti

Foden (Manchester City) – 36 punti

Szoboszlai (Salisburgo) – 13 punti

Saka (Arsenal) – 13 punti

Vinicius Junior (Real Madrid) – 9 punti

Torres (Manchester City) – 8 punti

Greenwood (Manchester United) – 7 punti

Tonali (Milan) – 6 punti

Dest (Barcellona) – 3 punti

Gravenberch (Ajax) – 1 punto

Rodrygo (Real Madrid) – 1 punto

David (Lille) – 1 punto