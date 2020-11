Iezzo: “Fu Aronica a convincere Mazzarri a far esordire Insigne”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Ricordo che noi ci mettemmo del nostro per far esordire Insigne con Mazzarri in massima serie. Se non sbaglio fu Aronica a convincere Mazzarri a far entrare Lorenzo nei minuti finali di quel match di Livorno. Oggi è un giocatore straordinario che per fortuna gioca nel Napoli. E’ sempre stato fortissimo, si vedeva avesse stoffa già quando era più piccolo d’età”.