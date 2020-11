Ibrahimovic e Napoli – Quell’amore smisurato mai dimenticato

Era l’addio al calcio di Ciro Ferrara e Ibrahimovic scoprì Napoli. Scoprì il San Paolo e l’amore. Quello della città per Maradona. Ammise candidamente: «Mai visto in vita mia tanto amore per un calciatore». E, probabilmente, tutto quell’ amore qualcosa deve avergli lasciato dentro, se è vero che nel 2013, come raccontato da Mino Raiola, gli chiese di giocare prima o poi con la maglia azzurra del Napoli. Ovviamente, non gratis. Magari poteva accadere l’inverno scorso, per la voglia di lasciare Los Angeles e di riabbracciare Carletto Ancelotti, ma l’era di Don Carlo finì e con lui l’idea di vedere lo svedese a Napoli. Ma Zlatan le frecciatine le lanciava: «Vedendo nei tanti film e documentari l’amore per Maradona mi verrebbe quasi voglia di provare un’esperienza al Napoli: sarebbe fantastico replicare ciò che fece Diego. È una piazza che crea entusiasmo, con me il San Paolo sarebbe pieno ogni domenica».

Fonte: Il Mattino