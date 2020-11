Hamsik: “Non sarò mai il numero uno a Napoli. Sarà sempre Diego”

Marek Hamsik qualche tempo fa aveva rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della UEFA a proposito della sua avventura in maglia azzurra: “Quando arrivai al Napoli il club era appena tornato in Serie A era il 2007 e da allora sono passati 12 anni. In questo tempo il Napoli è cresciuto e diventato una delle squadre migliori del mondo”.

“Ho un rapporto meraviglioso con Napoli e con i tifosi. Loro apprezzano la mia fedeltà, il fatto che sia rimasto qua tutti questi anni. E’ raro avere un rapporto così al giorno d’oggi. Sono onorato”.

Il record di gol di Maradona?

“Sono emozionato per averlo battuto. Sono onorato di aver superato un giocatore come Maradona. Era il mio idolo, quindi sono particolarmente felice di averlo superato e di aver raggiunto questo record. Ovviamente, non sarò mai il numero uno a Napoli. Sarà sempre Diego“.