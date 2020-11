Gattuso può contare dal primo minuto sulla carta Elmas

Elmas è in rampa di lancio per la sostituzione di Osimhen con l’avanzamento di Mertens da centravanti, il suo inserimento dal primo minuto rappresenta la prima ipotesi: una punta in meno, quindi, perché anche se il macedone è un centrocampista dalle caratteristiche più offensive non è un attaccante come il nigeriano o il belga. In nazionale ha fatto benissimo e in questa fase sta meglio di Zielinski, è riuscito a recuperare più rapidamente rispetto al polacco dopo la guarigione di entrambi dalla positività di entrambi al Covid-19. Un jolly Elmas che nel 4-2-3-1 è stato schierato da esterno sinistro ma può giocare trequartista in appoggio alla punta e può essere funzionale anche da interno nel 4-3-3, uno dei due ruoli che ricoprirebbe contro il Milan. E il modulo stavolta potrebbe variare, un’opzione possibile in considerazione dell’assenza di Osimhen e molto dipenderà in tal senso dalla presenza di Bakayoko in campo dal primo minuto. Fonte: Il Mattino.