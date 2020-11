(Formazioni) Napoli-Milan, dubbio tra i pali per Gattuso. Rebic al posto di Rafael Leao

Domani sera allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà il Milan, big-match dell’ottava di campionato. Per mister Gattuso c’è il dubbio tra i pali: Meret o Ospina, con l’estremo difensore friulano in leggero vantaggio sul colombiano. Per il resto Osimhen non sarà della gara, visto che prosegue il suo lavoro in palestra, mentre Bakayoko cresce la fiducia nel vederlo in campo. In casa rossonera, il tecnico Bonera manderà in campo Rebic al posto di Rafael Leao, con Cahalanoglu, Salaemakers alle spalle di Ibrahimovic.

Fonte: CdS